Про ракету майже нічого невідомо, тому в ряді ЗМІ її називають "секретною".

Корпорація Northrop Grumman оголосила про передачу Повітряним силам США першої ракети класу "повітря-поверхня" SiAW, яку зможуть використовувати винищувачі п'ятого покоління. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

Першу ракету SiAW будуть використовувати для тестів – військовим треба переконатись, що літак-носій може безпечно її переносити. Зазначимо, що контракт на Stand-in Attack Weapon уклали у минулому році. Його сума склала 705 млн доларів.

Про ракету майже нічого невідомо, тому в ряді ЗМІ її називають "секретною". Раніше повідомлялось, що вона базується на удосконаленій протирадіолокаційній ракеті AGM-88E AARGM, яка, у свою чергою, являє собою розвиток добре відомої AGM-88.

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Останню, нагадаємо, активно використовує бойова авіація ЗСУ. Причому її носіями нерідко виступають старі радянські винищувачі.

На відміну від AGM-88, нова зброя призначена для знищення цілей, "які швидко рухаються". Серед інших потенційних цілей SiAW називають радари протиповітряної оборони, пункти управління та пускові для крилатих та балістичних ракет.

Нова американська зброя США – що відомо

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати підняли в небо винищувач F/A-18F Super Hornet з безпрецедентним арсеналом наддалекобійних ракет класу "повітря-повітря" нового типу AIM-174B.

Передбачається, що дальність цієї зброї буде перевищувати 200 км. Таким чином, американські літаки отримали ракету, яка теоретично дає їм майже повну перевагу в повітрі над більшістю винищувачів Росії та КНР.

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