Це перший випадок, коли ми бачимо одразу чотири AIM-174B разом з іншими ракетами класу "‎повітря-повітря" ‎під літаком Super Hornet.

З’явилася серія фото, на яких можна бачити F/A-18F Super Hornet ВМС США із досі небаченим арсеналом ракет класу "повітря-повітря", включно з ракетами надвеликої дальності AIM-174B. Про це повідомляє The War Zone.

Винищувач також оснащений трьома ракетами AIM-120 AMRAAM середньої дальності та парою AIM-9X Sidewinder малої дальності

Літак на фото належить до випробувальної ескадрильї Військово-морських сил Air Test and Evaluation Squadron Nine (VX-9). Вона дислокується на каліфорнійській базі Naval Air Weapons Station (NAWS) China Lake.

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Справа в тому, що китайські винищувачі починають перевершувати по озброєнню американські літаки, оскільки отримали власні передові ракети класу "‎повітря-повітря"‎.

Раніше китайські винищувачі J-16 засвітилися із секретною ракетою великої дальності PL-17. Передбачається, що вона може вражати цілі на дальності близько 300 км. Як повідомлялось, ракета "викликала переполох" в американських військових".

Наддалекобійні ракети класу "‎повітря-повітря"

Нагадаємо, раніше наддалекобійну ракету AIM-174B вже підвішували під винищувач Super Hornet. Втім, тоді мова йшла лише про кілька таких виробів.

Продемонстроване зараз навантаження експерти вже назвали "безпрецедентним". На їхню думку, нова ракета може дати США велику перевагу над авіацією КНР.

Сама AIM-174B є авіаційним варіантом ракети SM-6, призначеної для кораблів. Останню також знають під назвою RIM-174 Standard Extended Range Active Missile. Вона здатна вразити ціль на дальності більше 370 км.

Для порівняння, у звичайних ракет класу "повітря-повітря" типу AIM-120 AMRAAM дальність складає близько 160-180 км. І то, це якщо казати про найбільш топові версії озброєння.

Також зазначимо, що власну далекобійну ракету класу "повітря-повітря" мають і росіяни. Вона отримала назву Р-37М. Серед носіїв цієї зброї – винищувач Су-30СМ2.

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