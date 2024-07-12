Також американська компанія проведе навчання для українських працівників щодо виготовлення зброї.

Американська компанія Northrop Grumman уклала угоду про спільне виробництво боєприпасів середнього калібру в Україні. Таким чином вона стала першою оборонною компанією, яка виготовлятиме зброю в межах українських кордонів під час війни, пише Breaking Defense.

Водночас представник компанії повідомив, що жоден співробітник Northrop не буде перебувати на території України та вони будуть "виконувати цю роботу на наших підприємствах у США".

"В рамках угоди про спільне виробництво Northrop Grumman надасть обладнання і проведе навчання для встановлення складальної лінії, щоб [українська фірма "Укроборонсервіс"] могла виробляти і випробовувати сучасні боєприпаси середнього калібру в Україні", - додав він. Відео дня

За словами директора з глобального розвитку бізнесу компанії Northrop Стіва О'Брайана, підписання угоди відбулося у посольстві України в середу.

"Такі інноваційні підходи не лише допомагають Україні задовольнити її прагнення бути частиною арсеналу демократії, але й розширюють можливості, які нам вкрай необхідні в усьому світі. Це не лише потенціал, який ми шукаємо у Сполучених Штатах. Це ті [угоди] про спільне виробництво, спільні розробки і партнерства, які розширять можливості в усьому регіоні", - наголосив він під час дискусії на Громадському форумі НАТО у Вашингтоні.

Джерело Breaking Defense повідомило, що Northrop надішле в Україну виробниче обладнання і буде особисто навчати окремих представників української робочої сили в місці за межами України.

Водночас джерело відмовилося розповідати, коли боєприпаси почнуть надходити на лінію фронту, однак наголосило, що всі залучені сторони "працюють дуже швидко".

Зброя для України - останні новини

Як писав УНІАН, Данія профінансувала 18 українських самохідних гаубиць (САУ) "Богдана", які вже скоро надійдуть Україні. За словами очільника Міноборони Данії Лунда Поульсен, такі замовлення мають очевидні логістичні переваги та сприяють розбудові оборонної промисловості в Україні.

Своєю чергою міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин повідомив, що 2024 рік стане "роком наземних систем", оскільки Україна спрямовує все більше БпЛА на лінію фронту.

"Ви побачите їх ще більше на передовій. Це одна з тих змін, які ми очікуємо в найближчі 12 місяців", - сказав він.

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