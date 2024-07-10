За словами міністра, таким чином Україна хоче захистити українських солдатів.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявив, що 2024 рік стане "роком наземних систем", адже країна спрямовує більшу кількість безпілотників на фронт, пише Defense News.

"Ви побачите їх ще більше на передовій. Це одна з тих змін, які ми очікуємо в найближчі 12 місяців", - підкреслив він, спілкуючись з журналістами в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні.

Камишин спрогнозував, що зростання наземної робототехніки буде відбуватися коштом українських виробників, а також розгалуженої мережі волонтерських, комерційних та підтримуваних державою зусиль. Крім того, сюди входять й американські компанії, які співпрацюють з українськими фірмами, аби допомогти вдосконалити свої власні розробки.

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За словами міністра, наземні безпілотники будуть виконувати різні завдання, серед яких розмінування, медична евакуація та бойові дії.

Водночас головним завданням дронів є полегшення навантаження на українських військових.

"Головне, що ми намагаємося повернути наших людей з лінії фронту", - пояснив Камишин.

Він додав, що українські безпілотники вже використовують штучний інтелект для завдання ударів по ворожих позиціях, тому використання такого програмного забезпечення буде розширюватися в наступному році.

Своєю чергою Україна, як пише видання, намагається отримати ще більше артилерійських снарядів після багаторічного нарощування озброєнь на заході. За словами Камишина, для цього необхідні дві речі: вибухові компоненти, такі як тротил, та гроші.

"Ми шукаємо ще від 10 до 15 мільярдів доларів", - наголосив він.

Використання дронів під час війни - останні новини

Як писав УНІАН, український дрон Magura V5 знищив найбільше кораблів РФ за весь час повномасштабної війни. Загалом ці морські дрони потопили 8 ворожих суден.

Також виконавчий директор громадської спілки "Оборонний Альянс України" Денис Святокум порівняв українські та західні дрони. За його словами, така техніка має свої переваги та недоліки.

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