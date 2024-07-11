Данія профінансувала18 українських самохідних гаубиць (САУ) "Богдана". Вони почнуть надходити найближчими місяцями.
"Коли я був в Україні цієї весни, щоб відвідати низку підприємств оборонної промисловості в Києві, я переконався в можливостях підтримки України шляхом придбання безпосередньо через українську оборонну промисловість. Таким чином ми гарантуємо, що техніка, яку потребують українці на фронті, може бути виготовлена та доставлена поруч. Тут артилерійські знаряддя українського виробництва відіграють центральну роль як пілотний проект", - сказав очільник Міноборони Данії Лунд Поульсен, якого цитує пресслужба відомства.
За його словами, подібні замовлення мають очевидні логістичні переваги та сприяють розбудові оборонної промисловості в Україні.
"Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть данську модель закупівель в Україні. Здатність українців виробляти озброєння є більшою, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Тому є великий потенціал для подібних угод, щоб виробляти більше обладнання в Україні та водночас допомогти розбудувати оборонну промисловість в Україні", – додав міністр.
САУ "Богдана"
Як повідомляв УНІАН, українська самохідна артилерійська установка 2С22 "Богдана" - це спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування і компанії "Українська бронетехніка". Вона розроблялася у рамках дослідно-конструкторської роботи за державним оборонним замовленням Міністерства оборони України з лютого 2016 року.
"Богдана" стала першою українською САУ, розробленою під натовський калібр 155 мм.
Нещодавно вона отримала захист від дронів.