Таким чином буде гарантовано, що техніка, яку потребують українці на фронті, може бути виготовлена ​​та доставлена ​​поруч.

Данія профінансувала18 українських самохідних гаубиць (САУ) "Богдана". Вони почнуть надходити найближчими місяцями.

"Коли я був в Україні цієї весни, щоб відвідати низку підприємств оборонної промисловості в Києві, я переконався в можливостях підтримки України шляхом придбання безпосередньо через українську оборонну промисловість. Таким чином ми гарантуємо, що техніка, яку потребують українці на фронті, може бути виготовлена ​​та доставлена ​​поруч. Тут артилерійські знаряддя українського виробництва відіграють центральну роль як пілотний проект", - сказав очільник Міноборони Данії Лунд Поульсен, якого цитує пресслужба відомства.

За його словами, подібні замовлення мають очевидні логістичні переваги та сприяють розбудові оборонної промисловості в Україні.

Відео дня

"Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть данську модель закупівель в Україні. Здатність українців виробляти озброєння є більшою, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Тому є великий потенціал для подібних угод, щоб виробляти більше обладнання в Україні та водночас допомогти розбудувати оборонну промисловість в Україні", – додав міністр.

САУ "Богдана"

Як повідомляв УНІАН, українська самохідна артилерійська установка 2С22 "Богдана" - це спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування і компанії "Українська бронетехніка". Вона розроблялася у рамках дослідно-конструкторської роботи за державним оборонним замовленням Міністерства оборони України з лютого 2016 року.

"Богдана" стала першою українською САУ, розробленою під натовський калібр 155 мм.

Нещодавно вона отримала захист від дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: