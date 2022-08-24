Це один з найменших БПЛА у світі, який використовується для розвідки та визначення цілей в міських районах.

Норвегія та Велика Британія об’єднують зусилля для придбання норвезьких мікродронів Black Hornet, які призначені для розвідки та визначення цілей на малих відстанях.

Як повідомили у пресслужбі Міноборони Норвегії, це подарунок до Дня Незалежності.

Загальна вартість допомоги становитиме в районі 90 мільйонів норвезьких крон (понад $9,2 млн). У нього увійдуть дрони Black Hornet, запасні частини, транспортування та навчання. Зазначається, що українська влада особисто попросила цей тип обладнання для боротьби з російськими загарбниками.

Що відомо про мікродрони Black Hornet

Наголошується, що розроблений у Норвегії дрон Black Hornet є лідером світового ринку. Він використовується у низці країн-союзників, серед яких США та Велика Британія.

За словами міністра оборони Норвегії, ці мікродрони прості в експлуатації, міцні, їх важко виявити та насамперед добре підходять для бою в міських районах.

А тим часом проєкт "Армія дронів" для ЗСУ вже отримав 472 безпілотники, частина з них вже виконує бойові завдання на фронті.

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