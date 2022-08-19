Німеччина разом з ЄС придбали для України високоточні снаряди Vulcano, які можуть знищувати цілі на відстані до 80 кілометрів.
ЗСУ отримають 225 таких снарядів. Про це йдеться в заяві Федерального уряду країни про спільну з ЄС купівлю боєприпасів.
Можливі калібри Vulcano - 76, 127 і 155 мм, ефективна дальність стрільби - 60-100 км, проте поки невідомо який саме тип Vulcano отримає Україна.
"З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи і дати транспортування до моменту передачі", - йдеться також в повідомленні Федерального уряду Німеччини.
Точність попадання такого снаряда досягається завдяки системі прицілювання INS / GPS і напівактивною лазерною системою наведення. Вона працює на останньому етапі і дає додаткову можливість ураження рухомих цілей.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Шольц відповів, чи може Україна завдавати ударів по Криму західною зброєю.