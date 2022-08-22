За його словами, дрони приїжджають партіями та складно показати, який вигляд вони мають усі разом.

Проект "Армія дронів" отримав 472 безпілотники, частина з них вже використовується на фронті.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

"472 безпілотники отримала "Армія дронів". Оскільки дрони приїжджають до нас партіями, складно показати, який вигляд вони мають усі разом", - зазначив Федоров.

За його словами, частина безпілотників вже виконує бойові завдання на фронті.

Раніше УНІАН писав, що 1 липня Міністерство цифрової трансформації, Генштаб ЗСУ та платформа UNITED24 оголосили збір на проект "Армія дронів". Його мета – придбати дронів-розвідників, які закриють всю лінію фронту шириною близько 2 470 км.

Такі дрони можуть літати до 24 годин на відстань 160 км і при цьому залишатися майже непомітними для ворожого ока. Вони обладнані декількома камерами із тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням. Їх складно помітити й куди складніше – збити.

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