Зараз необхідна єдність лідерів Євросоюзу щодо створення Фонду надання допомоги України, підкреслив президент.

Розвідка підтверджує намір КНДР (це Північна Корея) передати Російській Федерації ще 1 мільйон артилерійських снарядів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму виступі на спеціальному засіданні Європейської ради. "Особливо зараз потрібно продемонструвати повну надійність Європи та дієвість її рішень. Агресія Росії проти Європи, що була розпочата Москвою на європейському фронті, поповнилася черговим спільником Росії, а саме - снарядами для артилерії та балістичними ракетами від Північної Кореї. Вони вже б’ють по наших містах - на додачу до іранських "Шахедів", які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що Росія отримає мільйон артилерійських снарядів від Пхеньяна", - наголосив Зеленський.

При цьому, президент висловив жаль, що реалізація європейського плану щодо постачання мільйона артилерійських снарядів для України затримується. "І це теж прояв глобальної конкуренції, у якій Європа не має права програти", - заявив Зеленський.

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У цьому зв'язку, президент України сказав, що зараз потрібна єдність лідерів ЄС щодо створення Фонду надання допомоги України (Ukraine Assistance Fund) у межах Європейського фонду миру. "Це така надійність і довготривалість підтримки, яку зараз потрібно протиставити відповідним викликам. Не менш як п'ять мільярдів євро на рік, строк - чотири роки. Чіткий пріоритет", - наголосив Зеленський.

Крім того, він повідомив, що під час візиту в січні цього року до Швейцарії була досягнута домовленість про організацію Глобального саміту миру. "Роботу щодо організації вже розпочато. І я запрошую всіх вас до дієвої участі в підготовці саміту. Європа має сказати своє слово, і слово Європи має бути незмінно вагомим, надійним і реалізованим у конкретних рішеннях", - сказав Зеленський.

Також глава держави зазначив, що зараз Європа надсилає сигнал через Атлантику і по всьому світу, що міжнародний світовий порядок, заснований на правилах, витримає всі виклики. "Європа задає тон у глобальних процесах своєю єдністю. Зараз це факт. І він має залишатися таким", - наголосив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, російські загарбники отримують з Північної Кореї практично всі види основних боєприпасів до артилерії різних калібрів. Зокрема, наприкінці жовтня у мережі з'явились фотографії артилерійських снарядів калібру 122 та 152 мм, у тому числі снаряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та 120-міліметрові мінометні міни.

Іноземні медіа повідомляли, що Росія, імовірно, отримала від КНДР близько мільйона снарядів. Водночас в Європейському Союзі не встигають надати Україні один мільйон артилерійських снарядів до березня цього року, як це було обіцяно весною 2023 року.

Як повідомив віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, до березня ЄС виконає лише на 52% обіцянку з надання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів. Загалом до березня Україні буде надано 524 тис. артилерійських снарядів з обіцяного одного мільйона. При цьому, як переконує Боррель, до кінця цього року Україна отримає більше, ніж 1 мільйон снарядів.

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