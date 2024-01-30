За словами очільника ГУР, Росія імпортує не лише зброю зі Сходу, а й комплектуючі із Заходу.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що світ не зміг повністю припинити доступ росіян до іноземних комплектуючих для озброєння.

"В РФ працює державна програма, яка має назву "паралельний імпорт". Треба визнати, вона досить ефективно працює. Паралельний імпорт – це на законодавчому рівні узаконена контрабанда. Комплектуючі йдуть з багатьох країн. Не лише, як думають, зі Сходу. Багато чого йде із Заходу", – сказав він в ефірі телемарафону.

Очільник ГУР також прокоментував майбутню поїздку Путіна до КНДР. За словами Буданова, президент РФ планує там обговорити збільшення поставок зброї Москві. Натомість, Путін запропонує КНДР ракетні технології.

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"Росія думає, що передати певні ракетні технології КНДР – це нормально. Що ж, це їх бачення. КНДР за ці технології буде робити багато чого", – сказав він.

Буданов додав, що КНДР зможе в повному обсязі забезпечити РФ артилерійським озброєнням.

"Людський ресурс там серйозний, оборонні спроможності, на жаль, не співставні з РФ, вони можуть працювати набагато ефективніше. Тому збільшення постачання артилерійського озброєння, воно точно буде. Там зброя не дуже сучасна, але обсяги, які вони можуть робити – досить серйозні. Це зброя колишнього століття, але снаряд прилетить. Він може прилетіти з невеликим ухиленням, але він прилетить", – акцентував начальник ГУР.

Крім того, за його словами, витрати боєприпасів, які йдуть на російсько-українську війну, жодна країна не може "перекрити" самостійно. Саме тому РФ має звертатися до своїх міжнародних партнерів.

Співпраця Росії та КНДР

Північна Корея стала однією з небагатьох країн світу, яка постачає Росії озброєння для її війни проти України. Ракети КНДР вже застосовувалися окупантами для ударів по українських містах.

Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук наголошував, що Україна стала випробувальним полігоном для північнокорейських ракет, здатних нести ядерний заряд.

Водночас нещодавно стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін планує здійснити поїздку до КНДР. На думку військового експерта Петра Черника, очільник Кремля, ймовірно, випрошуватиме нову зброю.

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