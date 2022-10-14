Новий пакет включатиме боєприпаси та транспортні засоби.

США відправлять Україні боєприпаси і армійські вантажівки Humvee в рамках нового пакету допомоги на 725 млн доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб.

Очікується, що наступний пакет допомоги для України адміністрації Байдена в сфері безпеки включатиме боєприпаси і транспортні засоби.

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Однак до нього не увійде те, що дало б Україні нові значні можливості, чи протиповітряна оборону, повідомили виданню два американських чиновника.

Чиновники на умовах анонімності також заявили, що терміни оголошення пакету, а також його вміст і вартість можуть змінитися.

Один з них сказав, що, хоча в пакеті допомоги не варто очікувати матеріалів для відбиття ракетних атак, він був розроблений для зміцнення здатності України відбивати контрнаступ Росії.

Боєприпаси і техніка будуть відправлені з використанням президентського рішення про скорочення озброєнь (PDA). Це дозволить доставити все в Україну вже в найближчі дні після оголошення.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого США виділили вже понад 16 мільярдів доларів. З урахуванням нового пакету загальна сума допомоги Україні досягне 17,5 мільярдів.

Останній пакет військової допомоги Україні від США – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня президент США Джозеф Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

Зокрема, президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, коли вона захищається від російської агресії, стільки, скільки це буде потрібно.

Так, анонсований президентом США пакет допомоги в сфері безпеки включає додаткове озброєння, в тому числі HIMARS, артилерійські системи і боєприпаси, а також бронетехніку.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що новий пакет військової допомоги США допоможе ЗСУ ще ефективніше звільняти Україну від окупантів.

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