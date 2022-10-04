Таку заяву президент зробив у приватній розмові.

Білий дім підтверджує намір Джо Байдена брати участь у президентських виборах, які відбудуться у 2024 році.

Про це заявила речник президентської адміністрації Карін Жан-П'єр на брифінгу.

Байден повідомив про свій намір брати участь у президентських виборних перегонах американському активісту, борцю за громадянські права афроамериканців, священнику Елу Шарптону. Така заява президента прозвучала у приватній розмові.

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"Я збираюся зробити це знову. Я йду", – заявив Байден.

Розмова Байдена з Зеленським: стали відомі деталі

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що розмовляв зі своїм американським колегою Джозефом Байденом.

"Поспілкувався з президентом США Джо Байденом. Обговорили додаткові санкції, ситуацію на полі бою та важливість збереження експорту агропродукції морем", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що міжнародна спільнота має дати "спільну рішучу відповідь на нахабні спроби анексії українських територій".

Глава держави подякував США за сталу оборонну й фінансову підтримку.

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