Китайський Shenyang J-50 виконав принаймні кілька тестових польотів.

Під час нещодавнього випробувального польоту J-50 вдалося зробити знімок, який дає максимально детальне на сьогодні уявлення про перспективний літак. Про це повідомляє The War Zone.

Більш ранні фото не могли відповісти на одне з головних питань – буде J-50 пілотованим чи безпілотним винищувачем. Тепер, вочевидь, воно вирішено остаточно.

На новому знімку можна бачити те, що швидше за все є ліхтарем кабіни літака. Варто сказати, що інша китайська новинка – Chengdu J-36 – також є пілотованою. Цей літак має велику і широку кабіну.

Відео дня

Нещодавно було представлено анімаційний ролик, на якому J-36 збиває повітряні цілі лазером, однак яке саме озброєння отримає літак – не повідомлялося.

Shenyang J-50 є ще більш таємничою "‎пташкою"‎. Фактично відомо лише те, що розробником винищувача виступає Shenyang Aircraft Corporation. J-50 має два двигуна, тоді як J-36 оснащений трьома.

Вочевидь, в обох випадках китайці роблять ставку на малопомітність, а отже, озброєння бойових машин буде знаходитись у внутрішніх відсіках.

Винищувачі шостого покоління – що відомо

Shenyang J-50 іноді розглядають у якості конкурента для перспективних американських бойових машин.

Нагадаємо, у березні Дональд Трамп оголосив про створення винищувача шостого покоління, який отримав назву F-47. Розробником стала компанія Boeing.

Нещодавно Сполучені Штати, ймовірно, вперше показали вигляд нового літака – раніше можна було побачити лише його передню частину.

Судячи з відео, F-47 (якщо це дійсно він) повинен отримати широкий і плоский фюзеляж, а також два двигуна невідомого типу.

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