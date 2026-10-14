США обмежили роботу Starlink в Україні без попередження ЗСУ, – Флеш

Ця дія не може бути збігом, наголосив експерт.

В ніч на 14 жовтня компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в Україні. Про це заявив радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що наразі обмеження стосуються так званого "військового пакету". А саме – послуг StarShield, які було обмежено до швидкості не більше 100 миль (приблизно 161 км) на годину.

"Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією", – наголосив Флеш.

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Що цьому передувало

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив про те, що Україна та РФ нібито домовилися про енергетичне перемирʼя. За даними ЗМІ, Вашингтон також пригрозив Україні зупинити обмін розвідданими, якщо Київ продовжить атакувати російські НПЗ.

На тлі цього, президент США публічного закликав Зеленського провести вибори в Україні, заявивши, що саме український лідер нібито не хоче завершувати війну. Цю заяву про вибори підтримав американський мільярдер Ілон Маск. На тлі цього почали зʼявлятися чутки про те, що компанія мільярдера може обмежити роботу Starlink в Україні.

"Флеш", коментуючи цю інформацію, раніше заявив, що Україна має хороші звʼязки з компанією SpaceX і приносить стабільний прибуток. На тлі цього він висловив впевненість проти, що Starlink в Україні відключати не будуть.

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