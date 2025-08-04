Одна з країн НАТО досі має багато радянських танків, але вивчає досвід України, - ЗМІ

Бухарест робить ставку на Abrams і потенційно K2, однак ключовими стають не моделі, а стволи, снаряди та ремонт.

Збройні сили Румунії досі покладаються на спадок радянської епохи — танки T-55AM залишаються основою її бронетанкового парку. За оцінками, на озброєнні та зберіганні країна має від 180 до 220 таких машин. Доповнюють їх близько сотні TR-85 і ще 50 TR-85 M1 — модернізовані варіації того ж T-55, пише Defense Express.

Та війна в Україні стала тривожним сигналом: армії з бронетехнікою радянського зразка у відкритому конфлікті опиняються у вразливому становищі. Румунія вже зробила перші кроки до модернізації — у 2023 році США погодили продаж 54 танків M1 Abrams на суму $1 млрд. Проте ці бойові машини, як заявили в Бухаресті, мають зберігатися в резерві на випадок масштабної ескалації. Для щоденної служби країна шукає інший варіант — ймовірно, південнокорейський K2 Black Panther, який уже активно закуповує Польща у вигляді локалізованої версії K2PL.

Які танки потрібні Румунії після України?

За даними Defense Romania, румунські військові глибоко аналізують уроки українського фронту й виокремлюють три критично важливі вимоги до нових основних бойових танків:

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1. Ресурс та доступність стволів

Сучасні танкові гармати мають обмежений ресурс — близько 2000 пострілів. Якщо немає налагодженого постачання нових стволів, бойова ефективність техніки швидко знижується. У пріоритеті — або резерв на заміну, або власне виробництво.

2. Боєприпаси

Рік тому Румунія уклала угоду з General Dynamics для модернізації виробництва великих калібрів за стандартами НАТО. Місцевий завод USP уже заявляє про амбіції стати передовим центром НАТО із забезпечення снарядами всієї Європи.

3. Обслуговування та ремонт

Швидкий ремонт і технічне обслуговування танків у тилу — не менш важливе, ніж їхня броня. Румунія прагне уникнути помилок інших армій, які через відсутність сервісної інфраструктури втрачали боєздатну техніку прямо на фронті.

Втім, не все йде за планом. Наприклад, за рік не вдалося запустити спільне будівництво порохового заводу з Rheinmetall — ще одне підтвердження, що модернізація танкових військ — це не лише про нову техніку, а про цілісний ланцюг виробництва, боєзабезпечення та техпідтримки.

Інші новини про танки

Як повідомляв УНІАН, раніше на Торецькому напрямку українські воїни знищили "танк-сарай", який російські загарбники дуже намагалися захистити від дронових атак. На це витратили десятки дронів.

"Танки-сараї" - це іронічна назва, яку українські військові та аналітики почали вживати щодо деяких модифікацій російських танків, особливо Т-62 та Т-55, оснащених примітивним захистом у вигляді великої металевої конструкції поверх башти. Візуально вона справді нагадує дах від сараю - звідси й назва.

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