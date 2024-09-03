Міністр стратегічних галузей промисловості розповів, чи варто чекати збільшення української зброї на фронті.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін коротко описав ситуацію в українському ОПК, заявивши, що можливості у нашої країни для розробок зброї є, проте коштів - немає. Однак це не заважає створювати щось нове, наприклад, дрон-ракету "Паляниця".

Про це та про інші можливості Камишін розповів британській та іранській телевізійній ведучій CNN Крістіан Аманпур.

"Соромно мати можливість виробляти зброю, але не мати на це коштів", - заявив Міністр. Відео дня

У Києві вони обговорили, зокрема, й те, як нова українська зброя може стати ключем до перемоги над Росією.

Просто зараз Україна займається тим, як заявив Зеленський, щоб війна повернулася туди, звідки вона почалася. Це робиться переважно при використанні вітчизняного озброєння, оскільки, за словами Камишіна, західні партнери часто незадоволені, коли їхня зброя використовується на території РФ.

У вітчизняних розробників, як зазначає міністр, є все для того, щоб виробляти дрони з дальністю польоту до 1500 км, крім коштів. Через брак фінансування у 2024 році було вироблено вдвічі менше дронів, ніж могло б бути, виходячи з потужностей ОПК. Але для досягнення результату, за його словами, підприємства працюють цілодобово у захищених укриттях.

Наступного року, за словами Камишіна, ситуація через брак фінансових можливостей серйозно зміниться. За його оцінкою, розрив тим часом, скільки Україна зробити "може" і фактично "виробить", збільшиться втричі.

"Розвиток української оборонної промисловості досяг такої точки, коли надання коштів для виробництва зброї всередині країни важливіше за постачання західної зброї", - додав він.

Ракета-дрон "Паляниця"

25 серпня Президент України Володимир Зеленський заявив про перше успішне застосування нової вітчизняної зброї - дрона-ракети "Паляниця", який використовували проти ворога на тимчасово окупованій території.

Розробка цього типу дронів тривала протягом півтора року. У межах дії ракети-дрона знаходяться цілих 20 російських військових аеродромів.

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