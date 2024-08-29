'Змінить правила гри': таємнича 'Паляниця' націлилася на авіабази РФ, - Forbes

Розробники називають її "дроном-ракетою", адже вона має ознаки обидвох видів зброї.

Новий таємничий український дрон-ракета "Паляниця" націлився на ВПС Росії. Поки РФ нарощує свої атаки безпілотниками та ракетами великої дальності , Україна відповідає тим же, пише Forbes.

У понеділок президент Володимир Зеленський оголосив про перше бойове застосування нової української зброї далекої дії під назвою "Паляниця", яку він назвав "ракетним безпілотником".

Зеленський сказав, що нова зброя захищатиме Україну, вражаючи російські літаки на землі, перш ніж вони зможуть злетіти для запуску ракет. Цей підхід, який називається "вбивати лучника, а не стріли". Він широко пропагувався в Україні та досяг певних успіхів. Супутникові знімки показують, що удар безпілотника 22 серпня по авіабазі Маринівка знищив і пошкодив кілька бомбардувальників.

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Що ми знаємо про "Паляницю?

Паляниця - це українська страва, вид хліба, який традиційно випікають на вогнищі, а не в печі. Він символізує українську ідентичність так само, як яблучний пиріг символізує Америку. Крім того, це слово важко правильно вимовити для немісцевих, і на ранніх етапах війни його використовували як тест для виявлення російських диверсантів.

В назві розробники підкреслили, що це 100% українська зброя місцевого виробництва, яка, на відміну від ракет ATACMS, Storm Shadow та інших ракет, що постачаються союзниками, може вражати цілі всередині Росії без обмежень і запитів дозволу.

Відео, яке супроводжувало заяву Зеленського, показало, що "Паляниця"м може досягти понад 20 російських авіабаз, маючи на увазі щонайменше 600 км. Це менше, ніж деякі існуючі в Україні безпілотні літальні апарати великої дальності, деякі з яких можуть вражати на відстані понад 1600 км .

Україна має процвітаючий оборонний сектор невеликих компаній, які виготовляють дивовижну різноманітність ударних безпілотників, але "Паляниця", схоже, створена для певної ніші.

Як крилата ракета, але інше

У відео зазначається, що такі деталі, як розмір і швидкість "Паляниці", засекречені, але йдеться, що її двигун є турбореактивним. Насправді існують безпілотні літальні апарати з ракетним двигуном, як-от остання версія Coyote компанії Raytheon, яка є модернізацією попереднього дрона Coyote з гвинтовим приводом.

Це спровокувало різноманітні дискусії щодо того, що вважати ракетою. Міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розповів Kyiv Post, що нова зброя є "і дроном, і ракетою". Проблема в тому, що немає чітких визначень.

Виробники ракет схильні класифікувати свої нові продукти як крилаті ракети, компанії, що займаються безпілотними літаками, класифікують свою продукцію як безпілотники, навіть якщо вони виконують ту саму місію. Німецьку бомба V-1 "Doodlebug" одні класифікують як ранню крилату ракету, а інші - як протодрон. У той час його називади "роботом-бомбою" або "повітряною торпедою".

Як правило, безпілотником можна керувати дистанційно, і йому не потрібно вказувати ціль під час запуску, на відміну від ракети. Але остання версія Block V крилатої ракети Tomahawk має "перенацілювання під час польоту", а це більше схоже на дрон. Насправді "Томагавк" бере свій початок у проєкті "озброєного дрона", а не ракети, тому його ідентичність завжди була розпливчастою.

Хоча існує багато безпілотних літальних апаратів з реактивним двигуном, таких як RQ-4 Global Hawk розміром з авіалайнер ВПС США, існують також ракети з реактивним двигуном. Реактивні двигуни, які встановлюються на ракетах, зазвичай бувають двох варіантів, тому ми маємо турбореактивний, який використовується для живлення Storm Shadow, і турбовентилятор, який використовується в Tomahawk. Грубо кажучи, турбореактивний двигун простіший і має краще співвідношення потужності до ваги, але гіршу витрату палива. Порівнюючи двигуни двох наведених вище ракет, турбореактивний двигун створює приблизно на 50% більше тяги, але турбовентилятор на 50% ефективніший.

"Паляниця" називають безпілотником, що здається розумним, враховуючи кількість ударних безпілотників типу крилатих ракет, які зараз використовуються. Турбореактивний двигун означає, що він оптимізований для високошвидкісних ударів, що цілком логічно, враховуючи його специфічну роль - вражати лучника.

Рухомі цілі

Багато українських ударів дальньої дії зосереджені на нафтогазосховищах і нафтопереробних заводах. Під час атаки на ціль такого типу безпілотник, який летить зі швидкістю 1600 км/год, такий же ефективний, як балістична ракета, що наближається зі швидкістю 5 Махів: ціль нерухома і не може втекти. Авіаційні бази відрізняються тим, що, незважаючи на деякі статичні особливості, такі як зберігання палива та боєприпасів, самі літаки можуть бути швидко передислоковані, коли це необхідно.

Як повідомляється, під час атаки на Маринівку більшість російських літаків відлетіли, коли були виявлені безпілотники. Деякі явно не змогли втекти через технічне обслуговування чи інші проблеми. Удар також знищив ангари з плануючими бомбами та іншими боєприпасами.

Яку додаткову швидкість забезпечує реактивний двигун? Shahed-136, іранський ударний безпілотник, який зараз виробляється у великій кількості в Росії, отримав прізвисько "Мопед" через гул двигуна, летить зі швидкістю 180 км/год. Іран виробляє модернізовану версію з турбореактивним двигуном чеського виробництва Shahed-238 з максимальною швидкістю понад 480 км/год. Росія має доступ до технології Shahed-238, але, схоже, залишилася на простішому, дешевшому 136, який коштує приблизно 30 000 доларів за одиницю.

"Питання простоти та вартості виробництва є вирішальним: "Паляниця" буде ефективною лише в тому випадку, якщо її вдасться створити в достатній кількості для масових атак на кожну російську авіабазу в межах радіуса дії", - пише видання.

Розширення виробництва

Раніше Україна розгорнула кілька реактивних ударних безпілотників, включаючи мішені Banshee, поставлені Великобританією та перетворені на камікадзе. "Паляниця", ймовірно, є простішою конструкцією.

"Кількість виробництва ракетних безпілотників зростатиме так само, як і виробництво наших ударних безпілотників великої дальності", – заявив президент Зеленський.

У липні Україна вперше запустила більше ударних безпілотників великої дальності, ніж Росія. У серпні обидві сторони збільшили темпи запусків безпілотників, але підхід України з кількома розосередженими майданчиками та конструкціями, оптимізованими для масового виробництва, схоже, переможе.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, сказав Associated Press, що наступним кроком було розширення виробництва "Паляниці", демонструючи, що він також зосереджений на цифрах, а "не на жмені срібних куль". Це відображає ситуацію з українськими морськими дронами та виробництвом понад 3000 FPV-безпілотників на день.

"Окремо вони можуть бути менш ефективними, ніж дорога військова техніка, яку любить Захід, але 30 "Паляниць" можуть завдати більше шкоди, ніж один ATACMS на мільйон доларів. І хоча ATACMS може бути перехоплена однією ракетою, деякі безпілотники під час масової атаки, ймовірно, зможуть пробитися. Звичайно, ATACMS несе набагато більше корисне навантаження, але, як ми бачили в Маринівці та інших місцях, 22-кілограмової боєголовки більш ніж достатньо, щоб знищити припаркований літак або підпалити склад палива.

Ймовірна подальша еволюція реактивного ударного безпілотника в Україні. Це можуть бути турбовентиляторні версії з набагато більшою дальністю, перехоплювачі, здатні вражати літаки та вертольоти, тощо. Ця технологія все ще розвивається, і ми ще не знаємо її повних можливостей. Федоров описує "Паляницю" як "персонажа, який змінює правила гри".

Ракета-дрон "Паляниця"

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня президент Володимир Зеленський розповів про перше успішне бойове застосування нової зброї.

В радіусі дії ракети-дрона 20 військових аеродромів Російської Федерації. Повідомлялося, що її запускатимуть з наземної платформи.

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