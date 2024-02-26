Компанія-виробник заявила, що літаки, відправлені в Україну, можуть бути замінені відносно швидко.

Шведська опозиція вимагає від уряду негайно розпочати переговори про передачу JAS-39 Gripen Україні. Вимога прозвучала напередодні ратифікації Угорщиною членства Швеції в НАТО.

"Я очікую, що у вівторок ми отримаємо запрошення від прем'єр-міністра організувати широкий збір для відправки Gripen в Україну", - цитує лідера Центристської партії Мухаррема Демірока видання Aftonbladet.

Центристська партія вже давно наполягає на відправці літаків в Україну ще до того, як Швеція буде прийнята в НАТО. Всі опозиційні партії висловилися позитивно, але соціал-демократи із застереженням, що спочатку Швеція повинна вступити в НАТО.

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"Коли це станеться, настане час відправляти літаки", - заявила лідер партії Магдалена Андерссон в Стокгольмі на демонстрації на підтримку України.

Уряд і прем'єр-міністр Ульф Крістерссон оголосили, що не будуть займати позицію з цього питання до вступу в НАТО.

"Якщо ми щось і знаємо про Україну, так це те, що панування в повітрі означатиме все для просування фронту. Якщо ми не приймемо рішення зараз, це буде чудово", - сказав лідер центристів Мухаррем Демірок.

При цьому він заявив, що виробник Jas компанія Saab відкрито заявила про те, що у неї є кілька готових борту, а це значить, що літаки, відправлені в Україну, можуть бути замінені відносно швидко.

JAS 39 Gripen - для України

Відзначається, що за своїми можливостями літак близький до F-16. Його бойовий радіус становить близько 800 км, але JAS 39 може використовувати широкий арсенал зброї, включаючи ракети "повітря-повітря", ракети "повітря-поверхня" і авіабомби різного калібру.

Наприкінці 2023 року спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що незалежно від того, як складеться доля поставок Gripen в Україну, основним бойовим літаком Збройних сил бачать саме F-16.

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