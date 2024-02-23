JAS 39 Gripen є сучасним винищувачем покоління 4+, який може вирішувати широкий спектр завдань.

Україна може отримати шведські винищувачі JAS 39 Gripen набагато раніше, ніж вважали експерти.

Про це заявив директор з маркетингу компанії Saab Мікаель Франзен у коментарі Defense News.

"Ми очікуємо, що якби таке рішення було погоджено шведським урядом, то відправка літака в Україну була б достатньо швидким процесом. Зараз ми рухаємося у правильному напрямку", – заявив він.

В Стокгольмі не перший місяць говорять про можливість відправки JAS 39 Gripen в Україну, однак, судячи з усього, це не відбудеться, поки Швеція не стане повноправним членом НАТО та не буде відчувати себе в безпеці.

У січні парламент Туреччини проголосував за ратифікацію вступу Швеції до НАТО. На сьогодні заявку про вступ не підтримала лише одна країна – Угорщина. Питання про прийняття Швеції до Альянсу Будапешт розгляне 26 лютого.

JAS 39 Gripen - що відомо про ці винищувачі

Gripen позиціонують як легкий багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Перший політ JAS 39 здійснив у 1988 році, а експлуатувати його почали у 1996-му. На 2023 рік побудували близько 300 таких машин.

За своїми можливостями літак дуже близький до F-16, які отримає Україна. Як і американський винищувач, JAS 39 має один двигун. Бойовий радіус Gripen досить невеликий і складає близько 800 км. JAS 39 може використовувати широкий арсенал зброї, включно з ракетами класу "повітря-повітря", ракетами класу "повітря-поверхня" та авіабомбами різного калібру.

Нагадаємо, в кінці року речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що незалежно від того, як складеться доля постачань Gripen до України, основним бойовим літаком Збройних сил бачать F-16.

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