Основним бойовим літаком Збройних сил України буде винищувач F-16, зазначив спікер Повітряних сил.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що наразі йдуть консультації зі Швецією щодо передачі літаків-винищувачів Gripen Україні.

"Розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є на сьогоднішній день. Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж таки буде F-16. Якщо буде прийнято рішення щодо Gripen - це буде непоганим варіантом для нас", - повідомив Ігнат в ефірі загальнонаціонального інформаційного телемарафону.

За його словами, Швеція розглядає перспективу розробки новітнього винищувача Gripen, на який їх повітряні сили пересядуть. Тому Україна матиме перспективу отримати ці літаки. Ігнат також підтвердив, що українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції.

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"Під час першого візиту у Королівство Швеція командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну - можемо чи не можемо ми отримати цю техніку. Тому зараз йдуть консультації зі шведською стороною для того. Щоб знайти спільне рішення щодо передачі цієї техніки", - пояснив речник Повітряних сил.

Він також додав, що це були не навчання пілотів, а тренування військових почнуться лише після того, як буде офіційно оголошено рішення про передачу літаків Gripen.

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У вересні 2023 року міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що українські військові льотчики протестували винищувачі JAS 39 Gripen. Вони пройшли випробувальні польоти як на самому літаку, так і на тренажері.

19 жовтня стало відомо, що уряд Швеції активно обговорює передачу Україні винищувачів свого виробництва - Gripen. У разі позитивного рішення передача літаків триватиме до року.

Довідка УНІАН. Літаки Gripen - це багатоцільові винищувачі четвертого покоління, які розробила та виробляє компанія Saab. За даними з відкритих джерел, дальність польоту Gripen - 3 250 км, а його вартість оцінюють на рівні 40-60 млн доларів.

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