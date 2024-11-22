Раніше багато експертів заявили, що "Орєшнік" є модифікацією старішої ракети "Ярс".

Ракета "Орєшнік", якою Росія вдарила по Дніпру 21 листопада, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на нараді з керівництвом Міноборони, ОПК і розробниками ракетних озброєнь.

"Система "Орєшнік" не є модернізацією старих радянських систем, це результат роботи фахівців із нової Росії. Досягнуті результати і швидкість розробки викликають гордість і захоплення", - заявив він.

При цьому Путін стверджує, що "Орєшнік" - це високоточна зброя, а тому нібито не є стратегічною зброєю або засобом масового ураження, але "за умови масованого застосування по об'єктах противника її можна буде порівняти зі зброєю стратегічного призначення". За його словами, ще кілька систем, подібних до "Орєшнік", зараз проходять випробування.

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Диктатор зазначив, що ухвалено рішення почати серійне виробництво "Орєшнік". За його словами, ця "не стратегічна" зброя надійде на службу до РВСП - Ракетних військ стратегічного призначення.

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