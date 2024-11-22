Зокрема це може бути новітня система Aegis.

Україна обговорює зі США надання системи ППО, здатної збивати міжконтинентальні балістичні ракети. Про це пише Укрінформ із посиланням на джерела у ЗСУ.

"В України немає засобів, які здатні збивати міжконтинентальні ракети, але вони є в американців. Україна звернеться до США для передачі таких озброєнь", - повідомив співрозмовник агентству.

За словами джерела, може йтися про специфічну модернізацію вже знайомих українцям ЗРК Patriot або ж про отримання новітньої протиракетної системи Aegis.

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Співрозмовники видання також зауважили, що використання росіянами експериментальної ракети було демонстраційним кроком, спрямованим на залякування. Таких ракет, як та, якою вдарили по Дніпру, у ворога лише кілька одиниць.

Що відомо про систему ПРО Aegis

Aegis — це нова американська багатофункціональна система протиракетної та протиповітряної оборони, прийнята на озброєнні 20 років тому. Вона розроблена для захисту кораблів та наземних об'єктів від різних типів загроз, включаючи балістичні ракети, крилаті ракети та авіацію. Вона інтегрує радіолокаційне обладнання, ракети-перехоплювачі та командну систему управління.

Система може бути встановлена на військових кораблях та наземних об'єктах. Використовує зенітні протиракети SM-2, SM-3 та SM-6. Ключовою є SM-3, здатна перехоплювати балістичні ракети середньої дальності у космосі.

Aegis широко використовується союзниками США, включаючи Японію, Австралію, Іспанію та Південну Корею. Наземна версія системи, розміщена у Румунії та Польщі, є частиною програми НАТО з протиракетної оборони для захисту Європи від балістичних загроз.

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