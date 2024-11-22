За словами Романенка, цю ракету розробили ще наприкінці десятих років.

РФ поставила балістичну ракету середньої дальності "Орешник" на бойове чергування наприкінці жовтня. Це означає, що перший пуск з цього комплексу здійснили по Дніпру.

Експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в етері телемарафону розповів, що це не високоточна зброя. Якщо спробувати застосувати таку ракету з ядерним спорядженням, то в початковий момент радіоактивне забруднення буде розміром з половину Дніпропетровщини.

За словами авіаексперта, ракета запускається з мобільної пускової установки. "Ракета має бойову частину, що розділяється на шість окремих блоків індивідуального наведення. На термінальному відрізку вони розділяються і здатні вразити шість окремих цілей", - пояснив Романенко.

Відео дня

Він додав, що спалахи, які можна було бачити на відео удару по Дніпру, з'явилися від входу цих частин в атмосферу. Ця зброя жодним чином не високоточна та може відхилятися від цілі до 50 метрів:

"Це просто попередження про те, що Росія готова застосувати ракети такого класу, для збиття яких європейські країни практично не мають систем. Тому Німеччина закупила в Ізраїлі системи Arrow, які здатні боротися з такими ракетами".

За його словами, кремлівський правитель Путін збрехав, коли сказав, що в світі немає комплексів, які можуть збивати такі ракети. Він додав, що на озброєння цей комплекс взяв лише 99-й полк ракетних військ стратегічного призначення, тому кількість таких установок може бути обмежена.

За словами Романенка, якщо застосувати "Орешник" з ядерним спорядженням, то довготривалі наслідки радіоактивного забруднення територій залежатимуть від напрямку вітру в момент вибуху. Тобто його може понести і на Росію, і на Білорусь, і на Туреччину, і на Європу.

Загалом найближчий стандарт для таких індивідуальних боєголовок - 150 кілотон. Він нагадав, що потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму, складала близько 20 кілотон.

Романенко зауважив, що "Орешник" - це не тактична ядерна зброя. "Це зброя середньої дальності і загалом зброя, скажімо так, ракетно-ядерної війни. Якщо її спробують застосувати по Європі, то це Третя світова війна", - акцентував він.

Удар ракетою "Орешник"

Нагадаємо, вранці Росія атакувала Дніпро ракетами кількох типів. Серед них була і міжконтинентальна балістична ракета неназваного типу. В Повітряних силах зазначали, що обійшлося без істотних наслідків.

Згодом із заявою виступив російський диктатор Путін і, пересипаючи промову погрозами, повідомив, що по Дніпру завдали удару із застосуванням "новітньої ракетної системи "Орешник" з неядерною гіперзвуковою боєголовкою. Аналітики вважають, що мова йде про російську систему РС-26 "Рубеж".

Вас також можуть зацікавити новини: