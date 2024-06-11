З цього питання ведеться робота з США і деякими європейськими партнерами.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на позитивне рішення щодо отримання ще двох-трьох зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спільного відвідання з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом 21-ї ракетної групи сил ППО Німеччини в місті Заніц.

Зокрема, у нього запитали, чи може він щось сказати з приводу того, коли Україна отримає ще одну систему Patriot після того, як Німеччина доставе третю таку систему.

"Ми працюємо з партнерами - з США і деякими іншими європейськими партнерами. Поки що не хочу говорити з ким з Європи, тому що чекаємо на підтвердження саме тих рішень про які ви запитали", - деталізував Зеленський.

Також президент України зазначив, що "очікуємо на позитивний результат найближчим часом щодо двох-трьох систем".

Системи Patriot для України

Раніше Зеленський заявляв, що Україні треба сім систем Patriot, щоб закрити небо над основними містами від російських ударів.

13 квітня Міноборони Німеччини повідомило, що надасть Україні третій комплекс Patriot, до 8 пускових установок, РЛС та пункт управління. Також йшлося про передачу ракет до систем ППО.

ЗМІ також повідомляли, що Німеччина розглядає можливість відправки четвертої батареї ЗРК Patriot в Україну.

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