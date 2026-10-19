США затримують постачання оплачених ракет Patriot для України, - Зеленський

Наразі США постачають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів Patriot на місяць.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США затримують постачання ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, які використовуються для збиття російської балістики. Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.

"Ми заплатили за цю зброю, зокрема за протибалістичні ракети в рамках так званої програми PURL. Частина постачань була схвалена американською стороною, а решта – ні. І це не технічна проблема", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, наразі США постачають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів Patriot на місяць, що становить близько чверті від темпів, які були за адміністрації Джо Байдена.

Відео дня

"Я вважаю, що президент США дійсно має добрі стосунки з Путіним. Але є одна річ, яка тут не працює. Наразі Трамп не може змусити Путіна припинити війну", - висловився також президент.

Ракети Patriot для України - останні новини

Раніше The Washington Post писав, що Україна залишилася без ракет Patriot. За словами українського чиновника, їх залишилося всього декілька штук.

"Ситуація вкрай напружена. Щодня гинуть ні в чому не винні мирні жителі", – сказав він виданню.

Водночас The Telegraph повідомило, що Греція та Іспанія не віддають Україні ракети Patriot, термін яких спливає. Зазначається, що представники НАТО та ЄС намагалися переконати ці країни передати нашій державі ракети-перехоплювачі Patriot PAC-2.

"Вважається, що Греція має щонайменше 200 ракет Patriot PAC-2, термін придатності яких (23 роки) добігає кінця. Невідомо, скільки таких ракет є в запасах Іспанії, хоча минулого місяця міністр закордонних справ цієї країни оголосив, що Мадрид передасть Києву п’ять ракет-перехоплювачів", - написало видання.

Вас також можуть зацікавити новини: