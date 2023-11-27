Уперше це сталося 4 травня 2023 року, нагадав Юрій Ігнат.

З моменту отримання сучасних зразків систем протиповітряної оборони від західних партнерів Україна змогла збивати озброєння окупантів, протидіяти якому раніше не могла. Це, зокрема, стосується і ракет "Кинджал", які ще кілька місяців тому вважалися "непереможними".

"Зараз ми вже маємо 15 збитих "Кинджалів". Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав", – наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтервʼю виданню "Нов инарня".

Він нагадав, що уперше це сталося 4 травня 2023 року.

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Крім того, за допомогою цих систем вдалося знищити кілька одиниць ворожої авіації. На той момент вона перебувала в небі над Брянською областю РФ. Це сталося 13 травня – у той день росіяни втратили як мінімум по одному Су-34 та Су-35, два рідкісні вертольоти РЕБ Мі-8МТПР-1, а також один Мі-8.

"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони", – додав Ігнат.

ППО України: останні новини

Під час потужної атаки РФ на Україну західні ЗМІ "засвітили" роботу сучасних систем ППО в Києві, попри заборону знімати роботу військових по ворожих дронах. Ймовірно, на кадри видань потрапили ультрасучасні системи Skynex або Skyranger. Проте таких систем поки що немає навіть на озброєнні самої Німеччини.

Тим часом Україна продовжує посилювати захист неба на тлі наближення зими та прогнозів щодо повторних атак на українську енергетичну інфраструктуру. Деякі системи беруть в оренду на час холодів.

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