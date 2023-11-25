З високою часткою ймовірності, була показана робота ультрасучасних систем ППО Skynex або Skyranger в ніч на 25 листопада.

Західні ЗМІ злили у своєму матеріалі "заборонені" кадри роботи ППО, які відбивали хвилю "чорних шахедів" РФ у ніч на 25 листопада.

Генштаб і влада України регулярно акцентують на тому, щоб в мережу не викладали подібні матеріали. Однак сьогодні The Sun спільно з Reuters показав фото і відео роботи систем ППО. За даними УНІАН, з високою часткою ймовірності, ЗМІ показали в дії ультрасучасні системи Skynex або Skyranger.

Кілька таких ППО Україна отримала для оборони столиці від німецького оборонного концерну Rheinmetall. Відповідних систем поки що немає навіть на озброєнні самої Німеччини.

Також оприлюднене відео примітне тим, що на ньому вперше зафіксовано масове застосування нових типів боєприпасів для систем ППО - зенітних осколково-фугасних снарядів з програмованим підривом. Також видно трассери від старих зенітних комплексів ППО "Гепард", але їх гармати не обладнані системами програмованого підриву.

Росія атакувала Україну "чорними шахедами"

У ніч на 25 листопада Росія запустила масовану хвилю дронів "Шахед" по Україні. У ЗСУ повідомляли, що ворог використав близько 75 дронів. Вдалося збити 71 ціль.

Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат уточнив, що для атаки на Київ ворог використовував "чорні" дрони. За його словами, можливо, мова йде про більш модернізовані БПЛА.

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