Уряд Німеччини не обізнаний про такі поставки.

Уряд Німеччини спростував заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші зенітні ракетні комплекси Patriot уже їдуть із Німеччини в Україну.

Як пише видання SRF, представник Міноборони країни заявив, що уряд Німеччини не обізнаний про такі поставки.

"Я не можу підтвердити, що наразі будь-що перебуває в дорозі. Мені про це нічого не відомо", - заявив він.

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Представник Міноборони Німеччини нагадав, що в понеділок відбудеться віртуальне засідання Рамштайн з підтримки України. За його словами, під час зустрічі буде обговорено пошук рішень і засобів для того, щоб якомога швидше здійснити поставку комплексів Patriot в Україну.

Patriot для України - новини

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно Трамп оголосив про відправку Patriot для України. За його словами, більша частина цих систем буде на полі бою. На уточнююче запитання про те, чи отримає Україна батареї Patriot або конкретно ракети до них, американський президент відповів: "Все. Це Patriot. Це повний комплект із батареями".

При цьому військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вважає, що 17 систем Patriot для України, про які говорив Трамп, - абсолютно нереалістична цифра. На його думку, ймовірно, йдеться про 17 пускових Patriot, тобто дві батареї.

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