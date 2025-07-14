За словами президента США, деякі системи прибудуть в Україну дуже скоро.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про відправку 17 ЗРК Patriot в Україну. За його словами, більша частина цих систем буде на полі бою. Така заява прозвучала під час його брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Україна зможе отримати у свої руки справді величезну кількість військової техніки, як для протиповітряної оборони, так і ракет, боєприпасів і так далі, і так далі, і так далі", – сказав він.

На уточнювальне запитання про те, чи отримає Україна батареї Patriot або конкретно ракети до них, американський президент відповів так:

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"Усе. Це Patriot. Це повний комплект із батареями".

За словами Трампа, деякі системи прибудуть в Україну дуже скоро.

"Протягом кількох днів, насправді, тому що кілька країн, у яких є Patriot, збираються їх поміняти, і ми замінимо Patriot на ті, що є у них", – сказав президент США.

Він також зазначив, що вважав, що домовленість із правителем РФ Путіним щодо війни в Україні близька, проте люди продовжують гинути.

"Має пройти якийсь період часу. Можливо, він (Путін, – ред.) почне вести переговори. Мені здається, ми відчували, я відчував – не знаю, як ви, Марк (генсек НАТО Марк Рютте, – ред.), але я відчував, що ми домовилися. Але ми все ще говоримо. Я думав, що ми повинні були укласти угоду давним-давно. Але все це триває, триває і триває. Щоночі гинуть люди", – наголосив Трамп.

Інші заяви Трампа про війну в Україні

Якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо мирного врегулювання війни в Україні, Сполучені Штати Америки введуть проти Росії та її партнерів вторинні мита. За словами американського лідера, вони становитимуть 100%.

Крім того, він оголосив, що було досягнуто домовленості з ЄС про постачання зброї Україні. Трамп підкреслив, що витрати буде покривати Європа.

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