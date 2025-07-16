Американський президент додав, що вони йдуть із Німеччини.

Ракети для систем протиповітряної оборони Patriot вже відправлені в Україну в рамках нового механізму поставок.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Reuters. "Вони вже відправлені", - сказав він.

"Вони йдуть із Німеччини і потім Німеччина їх замістить. Тобто, що відбувається: в основному Євросоюз, але нехай, скажімо, у формі НАТО, це дуже схоже, але НАТО все нам оплатить. У деяких випадках нам оплатять країни Євросоюзу безпосередньо", - деталізував Трамп.

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На запитання про те, чи не позначаться на американських споживачах вторинні санкції проти країн-покупців російської нафти, Трамп відповів: "Не думаю. Уся ця справа піде врешті-решт. Повинно б піти. І Путін же каже "я хочу миру, я хочу миру", але поки що не зробив те, що говорить. Так що я думаю, воно піде. Але ми скоро побачимо".

Постачання Patriot Україні

США нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot. Трамп сказав, що США передадуть їх через механізм, за яким європейські союзники оплатять закупівлю і відправлення, а США натомість поповнять їхні резерви.

Йдеться про 17 батарей, які, як підкреслив Трамп, можуть бути передані "дуже скоро".

При цьому, 15 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з американським колегою Пітом Гегсетом заявив, що поставки Україні батарей системи ППО Patriot "триватимуть місяцями".

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