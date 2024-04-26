За словами Джона Кірбі, схвалений днями пакет військової допомоги містить "критично важливі засоби".

Пріоритетом для України у протистоянні з російськими окупантами нині є засоби протиповітряної оборони. Про це під час брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, інформує Європейська правда.

Він, зокрема, дав відповідь на питання, чи розглядають у США можливість відправки в Україну ще однієї батареї Patriot.

"Коли ми надішлемо додаткові засоби і зможемо розповісти про це, ми обов'язково дамо вам знати", - сказав Кірбі.

Також він підкреслив, що схвалений днями пакет військової допомоги Україні від США містить критично важливі для Києва засоби.

"Але очевидно, що протиповітряна оборона залишатиметься пріоритетом для українців. І якщо ми зможемо зробити свій внесок у цю протиповітряну оборону за допомогою різних засобів дальнього, середнього і ближнього радіуса дії – ми зробимо це", – додав представник Білого дому.

Допомога США Україні

24 квітня президент США Джо Байден підтримав мільярдну допомогу Україні, ухвалену Конгресом. Як сказав глава Білого дому, ця допомога є також "інвестуванням у власну безпеку США", оскільки коли "наші союзники стануть більш безпечними і сильнішими, ми будемо сильнішими".

Байден підкреслив, що шлях цього закону на його стіл був нелегким, документ мав опинитися там раніше, "але все-таки він надійшов, і у той момент коли це потрібно".

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