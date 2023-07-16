Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сказав, що цього року його країна надасть Україні "більше військових поставок".

Південна Корея надасть Україні додаткове обладнання для розмінування, заявив південнокорейський чиновник у неділю після візиту президента Юн Сок Йоля до Києва, де він пообіцяв збільшити військову та гуманітарну допомогу в боротьбі з Росією.

"Ми думаємо про розширення підтримки по міношукачам і обладнанню для розмінування, оскільки попит на них з боку України оцінюється як відчайдушно величезний", - пише Reuters із посиланням на заступника радника Юна з національної безпеки Кім Те Хьо.

Візит президента Південної Кореї в Україну - що відомо

Юн пообіцяв надати додаткову допомогу на переговорах з президентом України Володимиром Зеленським у суботу під час несподіваного візиту до Києва після участі в саміті НАТО в Литві та відвідин Польщі, де він висловив солідарність з Україною.

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На прес-конференції після суботньої зустрічі Юн Сок Йоль заявив, що цього року Південна Корея надасть Україні "більше військових поставок" після того, як минулого року вона надала нелетальні товари, такі як бронежилети та шоломи.

Як повідомляв УНІАН, Юн Сок Йоль заявив, що Республіка Корея цього року має намір надати на підтримку України 150 мільйонів доларів. Президент Південної Кореї сподівається, що рівень військової підтримки України цього року буде набагато вищим. Також Корея підтримає Україну в можливості надання Світовим банком ще 10 млн доларів.

Південна Корея є союзником США і великим експортером зброї, але чинить опір тиску Заходу з проханням допомогти озброїти Україну безпосередньо, посилаючись на ділові зв'язки з Росією і вплив Москви на Північну Корею.

Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що Південна Корея може запропонувати Україні танки Т-80У і різні безпілотники.

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