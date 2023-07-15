Генпрокурор України під час поїздки з гостем України говорив про необхідність Спецтрибуналу.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йолю, який прибув в Україну, разом з генеральним прокурором України Андрієм Костіним сьогодні відвідали Бучу . Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

Костін показав президенту Південної Кореї та його дружині місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі в березні 2022 року.

"Сьогодні ми відвідали Бучу, щоб на власні очі побачити наслідки людожерської тактики Росії, спрямованої на знищення мирних українців. За 33 дні окупації Бучі тут були вчинені всі види воєнних злочинів. Серед них - катування, розстріли цивільних та евакуаційних колон, сексуальне насильство", - сказав Костін.

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Він наголосив, що режим РФ має понести відповідальність за все скоєне і найефективнішим способом досягнення цього має бути Спеціальний трибунал щодо злочину агресії.

Костін подякував президенту Південної Кореї за тверду позицію щодо підтримки України, зазначивши, що світова спільнота не має права миритися з масштабними нападами на цивільне населення.

Генпрокурор зазначив, що Україна цінує підтримку Південної Кореї на міжнародній арені, зокрема в ООН, та підтримку формули миру президента Володимира Зеленського.

Звірства окупантів у Бучі

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський наголосив, що у місті Буча Київської області російські окупанти вбили понад 1,4 тисячі українських громадян.

Війська Російської Федерації зайшли на територію міста у перший же день повномасштабної війни - 24 лютого 2022 року. Місто було звільнено від окупантів 31 березня. Тоді українцям і світу відкрилися жахливі військові злочини російських солдатів.

Правоохоронці розслідують злочини солдатів армії Росії. Вже навіть суди винесли заочні рішення.

30 червня повідомлялося, що глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров відзначився новим "алібі" звірствам окупантів у Бучі. Він заявив, що не може домогтися від ООН інформації щодо імен людей, яких стратили росіяни.

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