У Вашингтоні припускають, що КНДР хоче отримати від Росії інші військові технології в обмін на снаряди.

КНДР поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами. Цю інформацію підтверджують супутникові знімки, повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт.

"У нас є нова інформація про те, що КНДР недавно поставила додаткові озброєння в Росію для застосування у війні проти України. За нашою інформацією, КНДР передала РФ понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів", – цитує її слова "Укрінформ".

Переміщення контейнерів з Північної Кореї до Росії на вантажних суднах зафіксували супутники.

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"Ми рішуче засуджуємо КНДР за передачу росіянам такого озброєння, яке, безсумнівно, буде використано для атак на український народ, українські міста, а також у подальшій незаконній війні РФ", – наголосила вона.

Посол США при НАТО також додала, що у Вашингтоні припускають, що КНДР хоче отримати від Росії інші військові технології в обмін на снаряди. Не виключено, що Пхеньян зажадає від Москви винищувачів, ракет "земля-повітря", бронетехніки, а також обладнання для виробництва балістичних ракет.

Співпраця Росії та Північної Кореї

КНДР – одна з країн, які підтримали вторгнення Росії в Україну. Зокрема, Пхеньян допомагає Москві зі зброєю. Проте у цій "допомозі" є й недоліки.

Самі ж окупанти скаржаться на систематичний брак в артилерійських снарядах з Північної Кореї. Так, у випадково відібраних боєприпасах з однаковим маркуванням використовуються різні порохи, а зв'язки пороху мають різну вагу.

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