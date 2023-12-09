Це призводить до зменшення точності вогню, та збільшення витрат боєприпасів.

Російські загарбники скаржаться на систематичний масовий брак у артилерійських снарядах з Північної Кореї, пише Defence Express.

Як зазначає видання, у одному з профільних "воєнкорівських" російських Telegram-каналів з'явились фото та допис "дослідження" північнокорейських зарядів до 152-мм снарядів. Зазначається, що до такого "дослідження" російських артилеристів спонукав "систематичний розліт по дальності" снарядів з КНДР.

Результат показав, що у випадково відібраних боєприпасах з однаковим маркуванням використовуються різні порохи, а зв'язки пороху мають різну вагу.

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"Крім того, не у всіх снарядах знаходиться так званий розміднювач - свинцевий дріт, який призначений для зменшення заміднення каналу ствола через використання снарядів з мідним ведучим пояском. Також деяких мали сліди розкриття герметичних кришок", - пише видання.

І при цьому такий перелік помічений лише у п'яти снарядах, тобто доволі малій вибірці, що свідчить про тотальний систематичний брак самих боєприпасів. А на практиці це призводить до цілої лавини наслідків.

"Нерівномірний розліт снарядів означає зменшення точності вогню, що призводить до збільшення витрат боєприпасів на одне типове завдання. Більша витрата означає більший час на його виконання, що в умовах контрбатарейної боротьби призводить до більших втрат. Подолати це можливо зменшенням дальності вогню, але це призводить до ще більших втрат", - зазначають експерти Defence Express.

Крім того, більша витрата боєприпасів активніше зменшує ресурс гармат, що призводить до ще більшої витрати боєприпасів через їх більший розліт.

"Зрештою на це докладається банальне не докладання у заряди свинцевого дроту північнокорейськими робітниками, що призводить до ще більшого зносу ствола. При чому за доволі банальної причини, яка знайома всім країнам планової економіки - "робітники-несуни", які крадуть з заводу все, що можуть", - додають експерти.

Також використання різних порохів можна пояснити тим, що КНДР знаходиться в ізоляції й де саме беруться компоненти для створення порохів та яка їх реальна якість, можливо лише уявити.

"Звісно кожен такий боєприпас, навіть бракований, все одно складає небезпеку. Але коли мова йде про артилерію - це завжди про великі цифри. Особливо, коли мова йде про умовний мільйон боєприпасів з КНДР, вибіркова перевірка лише зарядів п'яти з яких показала дуже багато цікавого, а окрім самого заряду є ще снаряд та детонатор, до яких не менші вимоги щодо однотипної якості", - підкреслюють експерти.

КНДР постачає Росії зброю

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що КНДР вже кілька місяців постачає Росії озброєння. За його словами, РФ отримала від Північної Кореї снаряди 122 мм і 152 мм, а також ракети для РСЗВ "Град".

За даними південнокорейських чиновників, з вересня з КНДР у Росію було відправлено близько 2000 контейнерів з військовою технікою, і поставки також могли включати балістичні ракети малої дальності і переносні зенітні ракети.

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