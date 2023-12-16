На тлі зволікань із допомогою Україні США запевняють, що Південну Корею вони точно не кинуть сам на сам з агресором.

Застосування ядерної зброї Північною Кореєю стане кінцем для правлячого в цій країні режиму. Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками засідання спільної ядерної консультативної групи США та Південної Кореї.

Так, США підтвердили своє зобов’язання щодо стримування можливої агресії КНДР, "підкріплене повним спектром можливостей США, включаючи ядерну складову".

"Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти Сполучених Штатів або їхніх союзників є неприйнятною та призведе до кінця режиму Кіма, і американська сторона повторила, що будь-яка ядерна атака КНДР проти Республіки Корея буде зустрінута швидкою, приголомшливою, і рішучою відповіддю", – йдеться у заяві.

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Агресивна поведінка КНДР – останні новини

Північна Корея (КНДР) регулярно проводить навчальні та тестові пуски балістичних ракет, здатних нести ядерну боєголовку. У жовтні Пхеньян пригрозив завдати ядерного удару по американському авіаносцю біля берегів Південної Кореї.

У листопаді КНДР розірвала угоду про деескалацію з Південною Кореєю та почала підтягувати війська до спільного кордону. Тоді ж Північна Корея запустила новий військовий супутник-шпигун, за що США запровадили додаткові санкції.

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