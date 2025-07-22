Українські військові масово завантажують відеоролики, на яких їхні дрони вражають північнокорейські артилерійські системи.

Старі системи залпового вогню, які Північна Корея постачає Росії, виявилися вкрай вразливими для атак українських fpv-дронів.

Як пише Business Insider, українські військові масово завантажують відеоролики, на яких їхні дрони вражають артилерійські системи, а деякі з них підпалюють відкриті боєприпаси пускових установок, завдаючи їм катастрофічної шкоди.

Так, в одному з недавніх відеороликів видно, як дрон FPV летить у задню частину північнокорейської пускової установки Type 75.

"Кадри, зняті дроном, показали, що в момент удару в 12-ствольну буксирувану пускову установку було заряджено щонайменше чотири ракети. Екіпаж ніде не видно, і дрон, мабуть, потрапляє в одну з ракет", - пише BI.

Ще одна система Type-75 була знищена 12 липня підрозділом Національної гвардії України, який завантажив відео, на якому дрон скидає боєприпас на систему.

Видання зазначає, що північнокорейські ракетні установки Type-75 неодноразово бачили останніми місяцями на російській лінії фронту і на полігонах. Схоже, це одна з останніх систем, які Північна Корея поставила для московських військ, і це версія китайської легкої пускової установки Type-63 - старої 12-ствольної системи, в якій всі заряджені ракети перебувають на виду.

За останніми даними, Північна Корея відправила Росії сотні артилерійських знарядь, зокрема M1991, Type-75, гаубиці та більш сучасні пускові установки Пхеньяну, такі як ракетна система залпового вогню KN-09.

При цьому більша частина обладнання КНДР заснована на радянських або китайських технологіях, тому воно зазвичай дуже схоже на системи, які російські війська вже використовували в Україні, наголошується в статті.

Наприклад, BM-21 Grad часів холодної війни - це ракетна система, яка широко використовувалася у війні і завантажується вручну. А її боєприпаси, як і M1991 та Type-75, знаходяться просто неба і вразливі для атак дронів FPV.

"При цьому сучасні західні ракетні системи, такі як американська M142 HIMARS, часто використовують контейнерні, закриті боєприпаси, які певною мірою захищені від невеликих вибухів".

На останніх військових парадах Північної Кореї були продемонстровані нові ракетні установки, які, мабуть, мають додатковий захист. Однак Захід і Південна Корея вважають, що більша частина артилерійського арсеналу Пхеньяну складається зі старих, застарілих систем, та що багато хто з його пускових установок страждатимуть від тих самих недоліків, що й M1991 і Type-75, наголошується в статті.

КНДР у війні в Україні

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим запевнив, що його країна готова "беззастережно підтримати" всі дії Москви в агресії проти нашої держави.

Раніше глава української розвідки Кирило Буданов заявляв, що Північна Корея зараз постачає Росії до 40% боєприпасів для війни з Україною.

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