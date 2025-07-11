Партнерство між Пхеньяном і Москвою поглиблюється, заявив очільник української розвідки.

Північна Корея зараз постачає Росії до 40% боєприпасів для війни з Україною, оскільки партнерство між Пхеньяном і Москвою поглиблюється. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, режим Кім Чен Ина надсилає Росії, зокрема, балістичні ракети та артилерійські системи. Тим часом Росія надає Північній Кореї гроші та технології, допомагаючи послабити міжнародну ізоляцію Пхеньяна, сказав він.

"Це гарна зброя. Північна Корея має величезні запаси, і виробництво там триває цілодобово", - розповів Буданов.

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Видання зазначило, що перевірити оцінку Буданова арсеналів зброї, яку Росія отримує з Північної Кореї, не вдалося.

КНДР допомагає Росії у війні з Україною: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, КНДР вже скоро може відправити більше військ до Росії. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, це може статися вже в липні або серпні. Член парламенту Південної Кореї Лі Сонг-Квеун важає, що нещодавній візит до Пхеньяна російського високопоставленого чиновника дає підставу на таку оцінку.

На думку професорки Ессекського університету Наташі Ліндштедт, допомога КНДР демонструє критичну слабкість Росії у війні. Вона зазначила, що підтримка РФ Північною Кореєю може бути нестійкою в довгостроковій перспективі, мовляв, це здебільшого тимчасовий захід, щоб допомогти Росії перегрупуватися. Водночас готовність Кім Чен Ина ризикувати великою кількістю життів і поставляти величезний арсенал зброї дає Москві критично важливий буфер, і це також демонструє, що Росія не здатна виграти цю війну самостійно, каже експертка.

Також стало відомо, що 11 липня має розпочатися триденний візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Північної Кореї. Видання Bloomberg зауважило, що така новина з'явилася менш ніж через місяць після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин погодився надіслати тисячі військових для допомоги Росії у війні з Україною.

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