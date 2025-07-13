Кім висловив "беззастережну підтримку" всім діям Москви.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив, що його країна готова "беззастережно підтримати" всі дії Москви у війні в Україні, пише CNN, посилаючись на повідомлення північнокорейських ЗМІ.

Кім зустрівся з Лавровим у східному прибережному місті Вонсан, під час якого сторони підтвердили подальше співробітництво в рамках підписаного торік договору про партнерство, що включає в себе пакт про взаємну оборону.

"Кім Чен Ин підтвердив готовність КНДР (Корейської Народно-Демократичної Республіки) беззастережно підтримувати і заохочувати всі заходи, що вживаються російським керівництвом для усунення корінних причин української кризи", - повідомило державне інформаційне агентство Північної Кореї.

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Видання нагадує, що візит Лаврова відбувається в критично важливий момент для російсько-північнокорейських відносин. За даними української розвідки, Пхеньян планує направити додатково від 25 000 до 30 000 військовослужбовців для підтримки наступу Москви на Україну.

"Ця поїздка може ще більше зміцнити альянс, здатний змінити не тільки перебіг війни, а й динаміку безпеки в Азії", - наголошується в статті.

Також Росія стала залежати від Північної Кореї в плані поставок додаткового озброєння. Навчальні посібники для північнокорейської артилерії перекладено російською мовою, що свідчить як про повсюдне поширення цієї зброї, так і про зростання оперативної сумісності між збройними силами Москви і Пхеньяна.

При цьому на супутникових знімках, отриманих CNN, видно вантажні літаки і транспортні судна, що курсують між Північною Кореєю і Росією, що вказує на масштабну військову логістику між двома країнами.

КНДР і Росія

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Північна Корея зараз постачає Росії до 40% боєприпасів для війни з Україною. За його словами, режим Кім Чен Ина надсилає Росії, зокрема, балістичні ракети й артилерійські системи.

Крім того, повідомлялося, що КНДР планує направити в Росію нову партію військових чисельністю до 30 тисяч солдатів. Це може статися вже в липні або серпні.

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