Авіаційний експерт Білл Світман називає F-35 "аварією поїзда на трильйон доларів".

ВПС США розглядають можливість скасування багатомільярдних зусиль на розробку нового невидимого винищувача.

Як пише The Telegraph, перший натяк на проблеми з’явився 13 червня, коли начальник штабу ВПС США генерал Девід Алвін запропонував керівникам служби рекомендувати змінити конфігурацію, відкласти або навіть скасувати програму NGAD у рамках бюджету уряду США на 2026 рік. Хоча законодавці ще не завершили Бюджет-2025, військове керівництво вже пише свої пропозиції на наступний рік.

У 2026 році Оллвін заявив, що очікує, що ВПС США доведеться зробити важкий вибір, щоб дотримуватися свого звичайного бюджету в 200 мільярдів доларів. Кілька років тому інфляція знизила купівельну спроможність сервісу. А законодавці-республіканці, які отримали контроль над Палатою представників США на виборах 2022 року, боролися за повсюдне скорочення федеральних витрат. Ці та інші фіскальні сили створюють бюджетні перешкоди рівно в той самий час, коли кілька основних програм ВПС США вимагають все більше грошей.

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Проблемні F-35

Ці програми включають зусилля вартістю 200 мільярдів доларів США для створення щонайменше 100 нових бомбардувальників-невидимок Northrop Grumman B-21 Raider. Також нарощується виробництво нових танкерів, радіолокаційних літаків, рятувальних вертольотів. Але велика проблема полягає не в цих літаках, а в багатоцільовому винищувачі-невидимці Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Військово-повітряні сили США розробили F-35 наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років як доступну заміну тисячам старих винищувачів F-16 і штурмовиків A-10. Весь час ВПС США планували закупити понад 1700 F-35. F-35 класифікується як п’яте покоління, як і Raptor: він має бути більш потужним, ніж усі, крім кількох сучасних китайських і російських літаків.

Але поставки літаків F-35 вартістю 80 мільйонів доларів ескадрильям ВПС США зупинилися минулого року, оскільки ВПС США та Lockheed Martin намагалися завершити випробування найновішого програмного забезпечення цього типу. Сьогодні на зберіганні знаходяться десятки повних F-35 ВПС США, очікуючи на програмне забезпечення. Це винищувачі вартістю мільярди доларів, які навіть не доступні для передових ескадрилій.

Вартість і терміни для тестування програмного забезпечення, його інсталяції та остаточної доставки збережених програм постійно збільшуються. І хоча поставки можуть відновитися цього літа, Lockheed може знадобитися ще рік, щоб передати останній реактивний літак, який зберігається.

"План розвалюється"

Авіаційний експерт Білл Світман називає F-35 "аварією поїзда на трильйон доларів". Винищувач з'їдає бюджет ВПС США і змушує службу переосмислювати свій наступний винищувач.

Все ще можливо, що ВПС США продовжуватимуть заплановану програму NGAD – або Конгрес США змусить це зробити. Якщо проект нового винищувача розвалиться, лідери ВПС США можуть зібрати інші системи в своєрідну заміну. F-35 і нові F-15EX можуть боротися за контроль над повітрям разом із застарілими F-22, оскільки нові покоління високопродуктивних безпілотних літальних апаратів надходять на озброєння – і доведуть, чи зможуть вони взяти на себе тягар переваги в повітрі.

Але це ризиковано. З моменту появи авіації більше століття тому пілотовані винищувачі контролювали повітря. Можна припустити, що вони продовжуватимуть контролювати повітря. Якщо ВПС США не зможуть знайти спосіб розробити та поставити на озброєння найсучасніші винищувачі, вони можуть виявити, що більше не домінують.

І це може означати, що домінує якась інша сила. ВПС Китаю, наприклад.

"Посилаючись на високу вартість так званої програми "Домінування в повітрі наступного покоління" та конкуруючі вимоги інших проектів, лідери ВПС США попередили, що у них, можливо, не залишиться іншого вибору, окрім як скасувати NGAD - і знайти інші способи отримати контроль над повітрям у майбутні війни", - пише видання.

Це приголомшлива подія для прихильників американських ВПС. Протягом багатьох поколінь вся армія США покладалася на ВПС для досягнення переваги в повітрі навіть проти найрішучішого та досвідченого ворога, надаючи свободу дій військам на землі та кораблям у море.

Протягом багатьох поколінь ВПС США контролювали повітря за допомогою найкращих у світі винищувачів та висококваліфікованих пілотів. Наприкінці холодної війни та в 2000-х роках винищувач Boeing F-15C Eagle був кращим винищувачем у світі. Пізніше цю позицію зайняв Lockheed Martin F-22 Raptor.

Кілька останніх десятків F-15C нарешті вийшли з експлуатації після п’яти десятиліть служби. Приблизно 180 літакам F-22 виповнюється 20 років. Військово-повітряні сили США вже попросили у Конгресу США дозволу вивести з експлуатації три десятки F-22 з найменшими можливостями, щоб вивільнити мільярд доларів для інших пріоритетів – законодавці наразі відхилили цей запит.

Ще рік тому зникнення кількох останніх F-15C "четвертого покоління" та похилий вік F-22 "п’ятого покоління" не були кризою. Військово-повітряні сили США роками, переважно таємно, працювали над розробкою нового винищувача "шостого покоління" в рамках програми NGAD. Новий пілотований бойовий літак поєднував би високу швидкість, велику дальність і невидимість від радарів – і мав би нести потужні ракети нового покоління, а також літати та воювати в строю з дронами, керованими ШІ.

Станом на весну цього року ВПС США планували придбати 200 нових реактивних літаків, починаючи з 2030-х років. Зараз цей план розвалюється.

Винищувачі F-35 - останні новини

У звіті Рахункової палати США йдеться про те, що станом на березень 2023 року лише 55% винищувачів F-35 здатні виконувати бойові завдання.

Наприкінці травня в США розбився експериментальний винищувач F-35 вартістю 135 мільйонів доларів.

У Туреччині заявили, що їхній новий винищувач KAAN кращий за американський F-35, оскільки має два двигуни, що означає більшу потужність, а його радари "бачать" на більшу відстань.

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