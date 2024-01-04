Ракети мають дальність дії понад 500 кілометрів, що полегшить Києву можливість націлюватися на склади зброї і лінії постачання на території Росії.

Провідний німецький політик закликав Берлін адекватно постачати Україну матеріалами для озброєння, такими як крилаті ракети Taurus.

Ракети мають дальність дії понад 500 кілометрів (трохи більше 300 миль), що полегшить Києву можливість націлюватися на склади зброї і лінії постачання на території Росії.

"Подальша підтримка, така як постачання німецьких ракет Taurus, назріла", - заявив європейський політик християнського соціального союзу (ХСС) Манфред Вебер газетній групі Funke, пише DW.

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Експерти із зовнішньої політики з Партії зелених Німеччини і неоліберальної партії "Вільні демократи" приєдналися до консервативних політиків, наполягаючи на досягненні цієї мети.

"Стратегія, що дозволяє Україні боротися, але не робить її настільки сильною, щоб вона могла перемогти, була б цинічною", - підкреслив Вебер, додавши, що західні союзники повинні надати Україні "найкращу можливу підтримку".

Вебер, чий ХСС є баварською сестринською партією більшої опозиційної консервативної Християнсько-демократичної партії, в даний час є президентом правоцентристського блоку Європейської народної партії (ЄНП) у Європейському парламенті.

Можливість передачі Україні ракет Taurus

Нещодавно в Німеччині заявили, що Україні не варто плекати надій на швидкі поставки далекобійних ракет Taurus. Берлін не готовий змінювати свою позицію.

Відзначається, що після нових ракетних ударів Росії по українських містах надійшли нові вимоги про постачання Києву німецьких крилатих ракет Taurus. Таке рішення дозволило б ЗСУ бити по складах зброї та лінії постачання на території РФ.

Політик з "ХДС" Норберт Реттген розкритикував федеральний уряд за те, що він досі не постачає Україні системи озброєння великої дальності.

Представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт заявив, що Україні не слід плекати надій на те, що поставки Taurus будуть швидкими.

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