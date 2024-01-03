У Берліні засудили нову російську атаку.

У Німеччині заявили, що Україні не варто плекати надій на швидкі поставки далекобійних ракет Taurus. Берлін не готовий змінювати свою позицію.

Відзначається, що після нових ракетних ударів Росії по українських містах надійшли нові вимоги про постачання Києву німецьких крилатих ракет Taurus з дальністю дії більш 500 км. Таке рішення дозволило б ЗСУ бити по складах зброї і лінії постачання на території РФ.

Політик з "ХДС" Норберт Реттген розкритикував федеральний уряд за те, що він досі не постачає Україні системи озброєння великої дальності.

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Представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт заявив, що Україні не слід плекати надій на те, що поставки Taurus будуть швидкими.

"Щодо поставок зброї немає нового статусу", - цитує політика видання Der Spiegel

Також він засудив атаки Росії по цивільній інфраструктурі. За його словами, це військові злочини.

Удар РФ по Україні 2 січня - реакція Німеччини

На тлі масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 2 січня 2024 року у Німеччині розкритикували повільні поставки озброєння. Голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликала надати Києву далекобійні ракети Taurus.

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