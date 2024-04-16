Агресор користується тим, що ЗСУ не мають жодних протитанкових засобів окрім FPV-дронів.

Росіяни створили другий "танк-черепаху" на заміну тому, який ЗСУ знищили тиждень тому. Про це повідомив активіст і блогер Сергій Стерненко.

"Неподалік Красногорівки знову виїхав отакий монстр із будкою-мангалом та купою засобів РЕБ. І маю сказати, що воно таки ефективне. Поки що", – написав він у своєму Телеграм-каналі та прикріпив фото танка.

Військово-аналітичне видання Defense Express додає, що другий "танк-черепаха" став помітно вищим за свого попередника – між "панцирем" та самим танком, вочевидь, стало більше місця. Адже головна задача такого танка – безпечно доставити штурмову піхотну групу до українських окопів.

Відео дня

"Вища "стеля" може бути пов'язана з вимогами, які сформували піхотинці. Відносно ж комплексу РЕБ, то мова йде про доволі популярну у ворога зараз конструкцію з 8 патч-антен, які мають діяти у значному діапазоні частот", – розповідають аналітики про "начинку" під "панцирем".

При цьому помітно, що "панцир" створено з підручних матеріалів, зокрема з металевого даху якоїсь будівлі.

Аналітики зауважують, що варто очікувати появи більшої кількості таких танків у ворога, оскільки поки що вони показують свою ефективність у виконанні поставлених задач.

Слід зазначити, що технічну новинку росіян в соцмережах вже охрестили "Залізний капут-2" за схожість з вигаданим танком із української комедійної телепередачі "Каламбур".

Доля першого "танка-черепахи"

Як писав УНІАН, близько тижня тому росіяни застосували під Красногорівкою (на північ від Авдіївки) танк Т-72 із привареними до нього за принципом черепашого панциру металевими листами. Попри те, що танк з таким "обвісом" фактично втратив можливість вести бій, він успішно виконав покладену на нього задачу – безпечно довіз штурмову групу до українських позицій та зміг повернутися назад.

Лише після того, як українським розвідникам вдалося вирахувати місце базування "танка-черепахи", його знищили разом із ангаром.

Вас також можуть зацікавити новини: