Особливістю системи є модульність і сумісність Homar-K з різними боєприпасами.

У Польщі вперше запустили керовану ракету CGR-080 із реактивної системи залпового вогню Homar-K. Про це пише Army Recognition.

Зазначається, що дальність запущеної ракети становить до 80 км. Цей показник вищий, ніж в аналогічної системи HIMARS.

Система Homar-K – це польська адаптацією південнокорейської РСЗВ K239 Chunmoo, встановлена на міцному шасі Jelcz 8x8. Модульна конфігурація системи дозволяє вести вогонь широким спектром керованих і некерованих боєприпасів, що робить її потужним засобом для задоволення сучасних потреб на полі бою.

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Автори також порівняли польську систему із американською системою HIMARS. Американська розробка зазвичай використовує ракету M31 GMLRS, яка має дальність стрільби до 70 кілометрів і забезпечує високу точність завдяки GPS-наведенню. Homar-K, своєю чергою, оснащена керованою ракетою CGR-080, що має дальність до 80 кілометрів. Крім того, CGR-080 має кругову імовірну помилку (CEP) на рівні 15 км, що робить її дуже ефективною як для тактичних, так і для стратегічних місій.

Зазначається, що HIMARS має перевагу завдяки перевіреній в боях надійності і глобальному розгортанню. Але модульність і сумісність Homar-K з різними боєприпасами, в тому числі з CGR-080, позиціонує польську систему як більш універсальне і адаптоване до місцевих потреб рішення.

Щодо запущеної ракети CGR-080, це керована ракета, яка використовує передові технології GPS/INS для нанесення точних ударів. Вона має осколково-фугасну боєголовку, здатну ефективно нейтралізувати особовий склад, легку бронетехніку та об'єкти інфраструктури противника. На відміну від традиційних некерованих артилерійських ракет, CGR-080 забезпечує можливість точного ураження, що дозволяє більш ефективно використовувати вогневу міць, мінімізуючи при цьому супутні збитки.

На додаток до CGR-080, система Homar-K може розгортати керовану ракету CTM-MR, яка має дальність дії 50-160 кілометрів і оснащена осколково-фугасною боєголовкою для ураження укріплених позицій і об'єктів інфраструктури, що мають високу цінність.

Система також здатна стріляти керованою ракетою СТМ-290, яка має дальність стрільби 80-290 кілометрів і оснащена осколково-фугасною боєголовкою для нейтралізації стратегічних цілей, таких як командні центри і склади матеріально-технічного забезпечення. Крім того, система підтримує протикорабельну керовану ракету з GPS/INS/IIR (Imaging Infrared) наведенням і протикорабельною боєголовкою, призначену для ураження морських цілей на дальності 50-160 кілометрів.

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Німецький оборонний гігант Rheinmetall об’єднує зусилля з американською Auterion для розробки бойових БПЛА. У рамках партнерства Rheinmetall інтегрує свої дрони з програмним забезпеченням, розробленим Auterion, з метою створення загальновійськової системи.

Тим часом південнокорейський літак KF-21 провів 1000 польотів без жодного інциденту, що підтверджує надійність винищувача та його важливість для збройних сил і оборонної промисловості Південної Кореї. Попереду на винищувач чекають нові етапи випробувань, які дозволять підвищити його ефективність.

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