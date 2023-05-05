Центр HIMARS з'явиться в Польщі вже в цьому році.

Протягом 2023 року Польща планує встановити центр виробництва та обслуговування ракетних систем HIMARS. Цю важливу інформацію розкрив Маріуш Блащак, Міністр оборони Польщі, під час свого триденного візиту на оборонний завод Lockheed Martin у Сполучених Штатах, повідомляє PAP.

За словами польського міністра, даний центр буде працювати на території Польщі й для інших країн, які зацікавлені в придбанні HIMARS.

Блащак також виявив зацікавленість у закупівлі додаткових 500 систем HIMARS.

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Як повідомляється, Блащак також обговорював можливе виробництво в країні протитанкових комплексів Javelin, які добре зарекомендували себе в Україні.

HIMARS в Україні - що відомо

HIMARS - це американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі. Перші такі системи прибули в Україну в середині червня 2022 року.

HIMARS стріляє боєприпасами, які мають радіус дії від 70 до 80 кілометрів. Їх навігаційні системи GPS роблять їх надзвичайно точними в межах приблизно 10 метрів від наміченої мети.

Ці системи зіграли одну з вирішальних ролей у деокупації півночі Харківської області та правого берега Херсонської.

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