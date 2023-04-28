Lockheed Martin має завершити роботу над виготовленням необхідної кількості снарядів до 30 жовтня 2026 року.

Міноборони США уклало контракт із корпорацією Lockheed Martin на суму 4,8 мільярда доларів на виготовлення високоточних снарядів GMLRS для ракетних систем HIMARS.

Як повідомляє Defence News, із минулого літа США відправили велику кількість снарядів GMLRS і пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS) до України. Пентагон не розголошує кількість GMLRS, надісланих для допомоги нашій державі.

Пентагон хоче збільшити виробництво GMLRS із 6000 ракет на рік до 14 тисяч і планує підписати багаторічну угоду щодо них у 2024 фінансовому році завдяки новим повноваженням Конгресу.

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Зазначається, що Lockheed Martin має завершити роботу над виготовленням необхідної кількості снарядів до 30 жовтня 2026 року.

Віце-президент відділу ракет і вогневого контролю Lockheed Martin Джей Прайс заявив, що компанія "тісно співпрацює з нашими армійськими клієнтами та партнерами по ланцюжку поставок, які рухаються з безпрецедентною швидкістю, щоб нарощувати виробничі потужності, щоб забезпечити нагальну потребу в цій високонадійній, перевіреній у бойових діях ракеті".

На додаток до збільшення виробництва GMLRS, Lockheed також працює над версією ракети збільшеної дальності та планує провести ще одне льотне випробування оновленої системи в цьому році, розповіла Defense News Беккі Вітроу, старший менеджер з розвитку ракетного бізнесу Lockheed.

Lockheed сподівається, що у 2024 році армія США ухвалить рішення про те, чи слід переводити версію зі збільшеним радіусом дії в серійне виробництво, додала Вітроу.

Виробництво зброї в США

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2022 року США заявили про намір наростити виробництво ракетних систем HIMARS і високоточних снарядів GMLRS до них. Збільшення виробництва пов'язане, у першу чергу, з допомогою Україні.

На початку грудня стало відомо про укладання контракту між Міноборони США і компанією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS сумою майже 431 мільйон доларів.

А пізніше повідомлялося, що США уклали оборонні контракти з кількома компаніями, у тому числі з Lockheed Martin сумою $1,05 мільярда. Очікується, що виконання контракту буде завершено в січні 2024 року.

А на початку квітня цього року стало відомо, що армія США уклала з корпорацією Lockheed Martin багаторічний контракт на виробництво ракет класу "повітря-земля" (JAGM) і ракет Hellfire. Угода, вартість якої становитиме $439 мільйонів у перший рік, є одним із перших багаторічних контрактів на виробництво високоточних боєприпасів. Загальна вартість угоди може досягати $4,5 мільярда з усіма додатковими контрактами.

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