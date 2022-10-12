Перші HIMARS прибули в Україну в середині червня.

В Україну прибули ще чотири реактивні системи залпового вогню підвищеної мобільності HIMARS.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

"Прибули ще 4 HIMARS від наших американських партнерів! Я дякую Джо Байдену й Ллойду Остіну ІІІ та американському народу", - зазначив він.

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Допомога США для України: деталі

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня президент США Джозеф Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 625 млн доларів.

Зокрема, президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, коли вона захищається від російської агресії стільки, скільки це буде потрібно.

Так, анонсований президентом США пакет допомоги у сфері безпеки включає додаткове озброєння, в тому числі HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку.

Довідка УНІАН. Перші HIMARS прибули в Україну в середині червня.

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