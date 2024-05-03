Поставки очікуються до кінця року.

Німецька компанія Hensoldt поставить ще шість своїх високоефективних радарів TRML-4D в Україну для посилення протиповітряної оборони.

Як ідеться в повідомленні на сайті компанії, у межах замовлення на суму понад 100 мільйонів євро радари буде поставлено до кінця року після навчання українських операторів.

"Наші радари терміново потрібні українській протиповітряній обороні, і ми пишаємося тим, що зможемо поставити всі системи цього року. Відгуки наших клієнтів підтверджують, наскільки важлива швидка доступність радарів для захисту їхніх громадян", - зазначив генеральний директор компанії Олівер Дерре.

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Радар TRML-4D - що про нього відомо

Згідно з інформацією на сайті компанії, в основі TRML-4D лежить новітня технологія радарів AESA (активна матриця з електронним скануванням). Радар забезпечує швидке виявлення і супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів. Він здатний швидко і надійно виявляти, відстежувати і класифікувати всі типи повітряних цілей - крилаті ракети, безпілотники і літаки, а також вертольоти.

Раніше Німеччина вже постачала ці радари в Україну в складі попередніх пакетів допомоги.

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