Німеччина передала Україні нову допомогу / фото ua.depositphotos.com

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Про це стало відомо з оновленого списку, який опубліковано на сайті німецького уряду.

Зокрема, до нового пакета увійшли зенітно-артилерійський комплекс Skynex, ракети для комплексів протиповітряної оборони і боєприпаси калібру 155 мм. Повний список виділеної допомоги має такий вигляд:

  • комплекс Skynex із боєкомплектом;
  • ракети для систем ППО Iris-T SLM;
  • боєприпаси для танків Leopard 2;
  • майже 30 тисяч боєприпасів для зенітних установок Gepard;
  • 7500 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру;
  • 10 бронетранспортерів Marder із боєприпасами та запчастинами;
  • мостоукладальний танк Biber із запчастинами;
  • інженерна машина Dachs;
  • 9 плугів для розмінування;
  • 6 танкових тягачів M1070 Oshkosh;
  • радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D;
  • системи для самозахисту для вертольотів AMPS;
  • 60 підвісних моторів;
  • 600 світлодіодних ламп;
  • 18 тисяч патронів калібру 40 мм;
  • 3000 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90;
  • 120-мм міни.

Крім того, Німеччина передала Україні 2000 маскувальних сіток, 2000 дощовиків і 100 тисяч аптечок.

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Допомога Україні: інші новини

Данія придбає зброю для ЗСУ безпосередньо в українських виробників, щоб підтримати оборонну галузь України. Зазначається, що раніше країна вже виділила 17 пакетів військової допомоги Україні на суму понад 4 млрд євро.

Крім того, Канада виділить Україні понад 2,3 млн доларів на виробництво дронів.

Зі свого боку Бельгія передасть Україні ракети для систем ППО з власних запасів. Про кількість не повідомляють. Також країна виділить €200 млн для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО.

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