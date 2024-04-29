Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Про це стало відомо з оновленого списку, який опубліковано на сайті німецького уряду.
Зокрема, до нового пакета увійшли зенітно-артилерійський комплекс Skynex, ракети для комплексів протиповітряної оборони і боєприпаси калібру 155 мм. Повний список виділеної допомоги має такий вигляд:
- комплекс Skynex із боєкомплектом;
- ракети для систем ППО Iris-T SLM;
- боєприпаси для танків Leopard 2;
- майже 30 тисяч боєприпасів для зенітних установок Gepard;
- 7500 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру;
- 10 бронетранспортерів Marder із боєприпасами та запчастинами;
- мостоукладальний танк Biber із запчастинами;
- інженерна машина Dachs;
- 9 плугів для розмінування;
- 6 танкових тягачів M1070 Oshkosh;
- радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D;
- системи для самозахисту для вертольотів AMPS;
- 60 підвісних моторів;
- 600 світлодіодних ламп;
- 18 тисяч патронів калібру 40 мм;
- 3000 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90;
- 120-мм міни.
Крім того, Німеччина передала Україні 2000 маскувальних сіток, 2000 дощовиків і 100 тисяч аптечок.
Допомога Україні: інші новини
Данія придбає зброю для ЗСУ безпосередньо в українських виробників, щоб підтримати оборонну галузь України. Зазначається, що раніше країна вже виділила 17 пакетів військової допомоги Україні на суму понад 4 млрд євро.
Крім того, Канада виділить Україні понад 2,3 млн доларів на виробництво дронів.
Зі свого боку Бельгія передасть Україні ракети для систем ППО з власних запасів. Про кількість не повідомляють. Також країна виділить €200 млн для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО.