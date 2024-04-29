Зокрема, до списку увійшли боєприпаси для танків Leopard 2.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Про це стало відомо з оновленого списку, який опубліковано на сайті німецького уряду.

Зокрема, до нового пакета увійшли зенітно-артилерійський комплекс Skynex, ракети для комплексів протиповітряної оборони і боєприпаси калібру 155 мм. Повний список виділеної допомоги має такий вигляд:

комплекс Skynex із боєкомплектом;

ракети для систем ППО Iris-T SLM;

боєприпаси для танків Leopard 2;

майже 30 тисяч боєприпасів для зенітних установок Gepard;

7500 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру;

10 бронетранспортерів Marder із боєприпасами та запчастинами;

мостоукладальний танк Biber із запчастинами;

інженерна машина Dachs;

9 плугів для розмінування;

6 танкових тягачів M1070 Oshkosh;

радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D;

системи для самозахисту для вертольотів AMPS;

60 підвісних моторів;

600 світлодіодних ламп;

18 тисяч патронів калібру 40 мм;

3000 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90;

120-мм міни.

Крім того, Німеччина передала Україні 2000 маскувальних сіток, 2000 дощовиків і 100 тисяч аптечок.

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Допомога Україні: інші новини

Данія придбає зброю для ЗСУ безпосередньо в українських виробників, щоб підтримати оборонну галузь України. Зазначається, що раніше країна вже виділила 17 пакетів військової допомоги Україні на суму понад 4 млрд євро.

Крім того, Канада виділить Україні понад 2,3 млн доларів на виробництво дронів.

Зі свого боку Бельгія передасть Україні ракети для систем ППО з власних запасів. Про кількість не повідомляють. Також країна виділить €200 млн для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО.

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