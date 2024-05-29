Андрій Плахотнюк заявив, що це "питання виживання людей".

Посол України у Швеції Андрій Плахотнюк Україна потребує поставок винищувачів Gripen, які може надати ця скандинавська країна.

Як пише Svenska Dagbladet, Плахотнюк нагадав, що президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Швеції торік ясно дав зрозуміти, що Україна дуже зацікавлена в постачанні літаків Gripen.

"Нам потрібні Gripen, нам потрібні боєприпаси, нам потрібні системи ППО. Нам потрібно все, щоб захистити життя українців", - сказав посол.

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Плахотнюк також додав, що це "питання виживання людей".

Винищувачі Gripen для України

Міністр оборони Швеції Пол Джонсон оголосив, що Швецію попросили відкласти відправлення літаків Gripen в Україну на прохання країн коаліції ППО, яка допомагає Україні з авіацією та протиповітряною обороною.

Швеція оголосила про виділення Україні великого пакета військової допомоги на суму 1,16 млрд євро, до якого, зокрема, увійшов щонайменше один літак дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890 (Saab 340 AEW&C). Про це повідомляє уряд Швеції.

"Швеція передає Україні літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, тим самим посиливши можливості протиповітряної оборони України", - йдеться в заяві.

Передача Україні навіть одного літака AWACS дасть змогу більш ефективно наводити винищувачі, зокрема, літаки F-16, які вже незабаром мають почати захищати небо нашої країни.

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